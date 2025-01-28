СБУ: Задержаны восемь поджигателей, которые повредили релейные шкафы Укрзалізниці – фото

photo_2025-01-28_16-00-09

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали восемь человек, подозреваемых в поджогах релейных шкафов Укрзалізниці в разных регионах по заказу России. Об этом сообщили в СБУ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Отмечается, что "агенты РФ" пытались уничтожить релейные шкафы сигнальных установок в Киевской, Житомирской и Николаевской областях. По данным следствия, все они были завербованы Федеральной службой разведки (ФСБ) через телеграм-каналы, предлагавшие "легкий заработок".

В Киевской области задержан 18-летний уроженец Донецкой области, который после начала полномасштабной войны переехал в столицу. Он согласился работать на врага в 2025 году.

По указанию оккупанта мужчина повредил релейный шкаф железнодорожного светофора, регулирующий движение поездов через Киевскую область. Его задержали в течение суток после поджога.

Задержанный (Фото: СБУ)

В Житомирской области задержаны три фигуранта. Двое из них – 25-летние мужчина и женщина с наркозависимостью. Они действовали вместе: мужчина поджигал, а его подруга фиксировала.

Еще один 20-летний подозреваемый, по данным СБУ, оказался контрактником-дезертиром. Он скрывался от правосудия и начал работать на РФ – сжег релейный шкаф сигнальной установки.

Задержанный (Фото: СБУ)

В Николаевской области правоохранители разоблачили несовершеннолетних братьев-поджигателей 16 и 14 лет. Их задержали "по горячим следам" и, как выяснилось, подростки привлекли к диверсиям двух своих знакомых.

Вместе они пытались уничтожить четыре релейных шкафа, обеспечивающих безопасное движение эшелонов, в частности в направлении южного фронта.

Всем фигурантам дела объявили о подозрении в диверсии. В настоящее время они находятся под стражей, им может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержанная (Фото: СБУ)

23 января СБУ задержала двух агентов России, которые планировали взорвать полицейских в Житомире. Они спрятали взрывчатку в игрушке.

27 января СБУ сообщила, что агентурная группа ФСБ готовила ракетный удар россиян по аэродромам базирования F-16.