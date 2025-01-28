СБУ: Затримані вісім паліїв, які пошкодили релейні шафи Укрзалізниці – фото
Служба безпеки України та Нацполіція затримали вісім осіб, яких підозрюють у підпалах релейних шаф Укрзалізниці у різних регіонах на замовлення Росії. Про це повідомили в СБУ.
Зазначається, що "агенти РФ" намагалися знищити релейні шафи сигнальних установок у Київській, Житомирській та Миколаївській областях. За даними слідства, всі вони були завербовані Федеральною службою розвідки (ФСБ) через телеграм-канали, які пропонували "легкий заробіток".
У Київській області затримано 18-річного уродженця Донецької області, який після початку повномасштабної війни переїхав до столиці. Він погодився працювати на ворога у 2025 році.
За вказівкою окупанта чоловік пошкодив релейну шафу залізничного світлофора, що регулює рух поїздів через Київську область. Його затримали протягом доби після підпалу.
У Житомирській області затримали трьох фігурантів. Двоє з них – 25-річні чоловік та жінка з наркозалежністю. Вони діяли разом: чоловік підпалював, а його подруга фіксувала.
Ще один 20-річний підозрюваний, за даними СБУ, виявився контрактником-дезертиром. Він переховувався від правосуддя і почав працювати на РФ – спалив релейну шафу сигнальної установки.
У Миколаївській області правоохоронці викрили неповнолітніх братів-підпалювачів 16 та 14 років. Їх затримали "по гарячих слідах" і, як з'ясувалося, підлітки залучили до диверсій двох своїх знайомих.
Разом вони намагалися знищити чотири релейні шафи, що забезпечують безпечний рух ешелонів, зокрема у напрямку південного фронту.
Усім фігурантам справи оголосили про підозру в диверсії. Наразі вони перебувають під вартою, їм може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- 23 січня СБУ затримала двох агентів Росії, які планували підірвати поліціянтів у Житомирі. Вони сховали вибухівку в іграшці.
- 27 січня СБУ повідомила, що агентурна група ФСБ готувала ракетний удар росіян по аеродромах базування F-16.