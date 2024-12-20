Генерал РФ, приказавший ударить "Искандером" по журналистам Reuters, получил подозрение

Александр Ким (Фото: Википедия)

В Украине заочно сообщено о подозрении российскому генералу, организовавшему ракетный удар в Краматорске по съемочной группе информагентства Reuters 24 августа 2024 года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Тогда в результате попадания баллистической ракетой по гостинице "Сапфир" погиб сотрудник Reuters, а еще пять его коллег получили ранения.

По данным СБУ, ответственным за эту воздушную атаку является российский генерал-полковник Александр Ким. Он занимает должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

"Именно Ким подписал директиву и отдал боевой приказ на огневое поражение гостиницы, где находились только гражданские", – заявила СБУ.

Для атаки российский генерал-полковник привлек одно из подчиненных ему подразделений ракетных войск.

По боевому приказу Кима его подчиненные ударили по гостинице баллистической ракетой "Искандер-М".

Удар полностью разрушил здание отеля, а кроме журналистов Reuters пострадали еще пять других гражданских.

Киму заочно сообщено о подозрении по статьям о ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны.

В День независимости, 24 августа 2024 года, россияне атаковали Краматорск баллистической ракетой типа "Искандер", попав в гостиницу.

Агентство Reuters днем 25 августа заявило, что пострадавшие – его журналисты, один из которых на тот момент находился под завалами.

Впоследствии стало известно, что погиб британский журналист.

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