СБУ затримала адвоката, якого називає "одним із найбільш законспірованих агентів ФСБ" – фото

Задокументовано, як він скоригував ракетний удар по компанії, що модернізує та відновлює безпілотники, повідомила СБУ

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Служба безпеки України затримала адвоката з Дніпра, який, за версію слідства, коригував російські удари по місту, унаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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У спецслужбі заявили, що запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів Федеральної служби безпеки Росії у Дніпропетровській області. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари РФ по обласному центру.

Чоловіка затримали під час спроби втечі з України на пункті пропуску "Краківець". Задокументовано, як він скоригував ракетний обстріл росіян по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні й розвідувальні дрони.

Слідство встановило, що для завдання максимальної шкоди він передав ФСБ не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БпЛА.

Згодом росіяни завдали удару за його координатами, внаслідок чого шість людей загинули, ще 30 – постраждали. Також у результаті атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За матеріалами провадження, підозрюваний прозвітував російським кураторам про наслідки "прильоту" і для подальших обстрілів Дніпра надіслав координати іншого стратегічного об’єкта.

За даними СБУ, комунікація адвоката з його російським куратором відбувалася через "зв’язкового". Ним виявився давній знайомий підозрюваного, так званий перший заступник гауляйтера Красногвардійської районної адміністрації Криму, який працює на ФСБ.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та SIM-карти із доказами його підривної діяльності на користь Росії.

Адвокату оголошено про підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

19 січня 2025 року СБУ заявила про затримання у Києві адвоката, який, за версією слідства, вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих.

Того самого дня правоохоронці повідомили, що адвокат отримав підозру за те, що разом зі спільниками переправив за кордон понад 100 військовозобов'язаних.