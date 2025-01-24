СБУ: На Львівщині курсантка готувала ракетний удар по казармах одногрупників

Затриманій може загрожувати довічне ув'язнення, наразі вона узята під варту

Затримана (Фото: СБУ)

У Львівській області затримано курсантку військового інституту, яку підозрюють у роботі на спецслужби Росії. Як повідомила Служба безпеки України, підозрювана готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників.

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За матеріалами справи, курсантка співпрацювала з Федеральною службою безпеки РФ (ФСБ) за обіцянку грошової винагороди. Найбільше окупантів цікавили координати навчальних корпусів та казарм військового інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область.

Підозрювана збиралася передати ФСБ геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники. Сама ж вона мала самовільно покинути територію вишу напередодні обстрілу, а потім ФСБ мала "евакуювати" її до Росії через треті країни.

Повідомляється, що військова контррозвідка завчасно викрила підозрювану та убезпечила місця навчання та проживання курсантів вишу. Курсантка була затримана під час спроби передати координати цілей ФСБ якраз напередодні втечі.

У затриманої вилучили телефон із доказами роботи на ворога. Їй повідомили про підозру в державній зраді та взяли під варту без права внесення застави. У разі доведення провини затриманій може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.