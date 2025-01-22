СБУ: Компанія з Черкас торгувала з Росією через підставну фірму під час повномасштабної війни
Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику черкаської хімкомпанії, який міг продавати Росії українську продукцію під час повномасштабної війни.
За даними слідства, хімзавод, попри заборону на експорт у Росію, налагодив гуртові постачання фарби для захисту посівів та підвищення врожайності. З 2022-го до 2024 року підприємство поставило в Росію власної продукції на суму $1,8 млн.
Слідчі зазначили, що для обходу заборони на торгівлю з ворогом підприємство використовувало іноземну компанію, якій нібито продавало власну продукцію. А вже з цієї компанії товар попадав до Росії.
Також правоохоронці з'ясували, що до початку повномасштабного вторгнення українська компанія торгувала з Росією без посередників. Залучення іноземної фірми було лише способом обійти заборону на торгівлю з державою-агресором, зазначили вони.
Серед замовників були одні з найбільших компаній російського агропромислового комплексу – "Щелково Агрохім" та "Альтерит".
Керівнику підприємства повідомили про підозру у пособництві державі-агресору та узяли його під варту із правом внесення застави в сумі 1,2 млн грн. Санкція статті передбачає від 10 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна та позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до 15 років.
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