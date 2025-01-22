СБУ: Компанія з Черкас торгувала з Росією через підставну фірму під час повномасштабної війни

До повномасштабної війни компанія вела торгівлю напряму з РФ, а після 2022 року залучила іноземну фірму

Затриманий (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику черкаської хімкомпанії, який міг продавати Росії українську продукцію під час повномасштабної війни.

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За даними слідства, хімзавод, попри заборону на експорт у Росію, налагодив гуртові постачання фарби для захисту посівів та підвищення врожайності. З 2022-го до 2024 року підприємство поставило в Росію власної продукції на суму $1,8 млн.

Слідчі зазначили, що для обходу заборони на торгівлю з ворогом підприємство використовувало іноземну компанію, якій нібито продавало власну продукцію. А вже з цієї компанії товар попадав до Росії.

Також правоохоронці з'ясували, що до початку повномасштабного вторгнення українська компанія торгувала з Росією без посередників. Залучення іноземної фірми було лише способом обійти заборону на торгівлю з державою-агресором, зазначили вони.

Серед замовників були одні з найбільших компаній російського агропромислового комплексу – "Щелково Агрохім" та "Альтерит".

Керівнику підприємства повідомили про підозру у пособництві державі-агресору та узяли його під варту із правом внесення застави в сумі 1,2 млн грн. Санкція статті передбачає від 10 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна та позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до 15 років.