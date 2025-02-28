СБУ: Підозру отримав російський комбриг, який наказав застосувати хімічну зброю проти ЗСУ

Роман Шкроба (Фото: myrotvorets)

Заочну підозру отримав російський командир бригади Роман Шкроба, який віддав наказ атакувати українських захисників у Донецькій області забороненою хімічною зброєю. Про це повідомила Служба безпеки України.

Шкроба був командиром 123 мотострілецької бригади Південного військового округу Росії. За даними СБУ, 20 грудня 2023 року він наказав застосувати газові гранати К-51 та РГ-Во проти українських військових.

За допомогою хімзброї ворог намагався прорвати оборону під час боїв біля села Спірне, зазначають правоохоронці. Гранатами з хімзарядом, зокрема, зі сльозогінним газом, окупанти сподівалися змусити ЗСУ покинути оборонні укриття під час штурму.

Зазначається, що проти російського командира було зібрано доказову базу та заочно повідомлено йому про підозру у воєнному злочині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

У СБУ підкреслили, що тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати росіянина за злочини проти України.

25 лютого заочно підозру від СБУ отримав російський співак-пропагандист Shaman. Йому інкримінують заперечення окупації України та визнання правомірною війни РФ.

26 лютого СБУ повідомила про затримання агентів Росії, що наводили ракети на ЗСУ у трьох областях.

27 лютого повідомлялося, що СБУ визнала главу авіабудівної корпорації ОАК співучасником агресії проти України.