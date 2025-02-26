СБУ: Затримано агентів Росії, що наводили ракети на ЗСУ у трьох областях

Один із фігурантів влаштувався експедитором до будівельної фірми, котра виконувала підряди для військових частин, зауважує спецслужба

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття агентурної групи РФ, котра коригувала ракетні атаки по Силах оборони у Київській, Харківській та Львівській областях.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними слідства, троє затриманих працювали на російську Федеральну службу безпеки й готували координати для вогневого ураження українських об’єктів.

Серед пріоритетних цілей загарбників правоохоронці називають військові аеродроми, запасні командні пункти й навчальні центри захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та безпілотників.

СБУ зазначає, що російська спецслужба дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років, котрі шукали "швидких заробітків" у Telegram-каналах.

Фігуранти були розосереджені у трьох українських областях, проте мали спільного куратора – йдеться про кадрового співробітника ФСБ з Чорноморського флоту Росії, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ, наголошують у відомстві.

Правоохоронці наводять такі подробиці:

→ куратор "відрядив" одного з підозрюваних до Львова, де для збору розвідданих він влаштувався експедитором до будівельної фірми, котра виконувала підряди для військових частин;

→ інший затриманий, житель Київщини, їздив областю й намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ;

→ мешканець Харкова відстежував місця з найбільшим зосередженням військових та техніки Сил оборони у прифронтовому місті, а також "втемну" розпитував своїх знайомих про місцеві підприємства, що ремонтують техніку захисників.

Спецслужба зазначає, що вчасно викрила трьох фігурантів, задокументувала їхні злочини та затримала кожного "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей, а також у них вилучили мобільні телефони з анонімними чатами, котрі використовувалися для контактів із ФСБ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ повідомила затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Максимально їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі фігуранти перебувають під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

10 лютого у Харкові правоохоронці затримали психотерапевта та диякона УПЦ (МП), підозрюючи їх у співпраці з Росією та шпигунстві за українськими військовими.

18 лютого у Хмельницькому правоохоронці затримали військового, який, за версією слідства, працював на ФСБ та коригував ракетні удари.