СБУ: У Хмельницькому викрили агента Росії, який готував теракт проти Сил оборони

СБУ затримала чоловіка, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта, де окупанти планували теракт

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

У Хмельницькому співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який, за версією слідства, готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території Хмельницького. Відповідне завдання він дистанційно отримав від куратора з РФ на початку цього року.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії.

Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, чоловік обходив місцевість та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією військових. У разі виявлення таких об’єктів він вивчав периметр на наявність "зручних" місць для закладення вибухового пристрою.

Надалі чоловік передавав куратору відповідні координати для "погодження", щоб потім отримати інструкції з виготовлення вибухівки з механізмом віддаленої активації через телефон.

СБУ затримала чоловіка, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта, де окупанти планували теракт. У нього вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з росіянами.

Затриманий – 32-річний наркозалежний мешканець Хмельницького. Йому оголосили про підозру у державній зраді та поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ