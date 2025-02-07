СБУ: В Хмельницком разоблачили агента России, готовившего теракт против Сил обороны
В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который, по версии следствия, готовил теракт вблизи подразделений Сил обороны по заказу российских спецслужб. Об этом сообщили СБУ и Офис генерального прокурора.
По данным следствия, мужчина планировал заложить взрывчатку у пунктов базирования Сил обороны на территории Хмельницкого. Соответствующее задание он дистанционно получил от своего куратора из РФ в начале этого года.
Среди приоритетных целей врага были запасные командные пункты и места постоянной дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии.
Чтобы найти место для скрытой установки взрывчатки, мужчина обходил местность и фиксировал геолокацию с наибольшей концентрацией военных. При обнаружении таких объектов он изучал периметр на наличие "удобных" мест для закладки взрывного устройства.
В дальнейшем мужчина передавал куратору соответствующие координаты для согласования, чтобы затем получить инструкции по изготовлению взрывчатки с механизмом удаленной активации по телефону.
СБУ задержала мужчину, когда он проводил доразведку возле военного объекта, где оккупанты планировали теракт. У него изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где он общался с россиянами.
Задержанный – 32-летний наркозависимый житель Хмельницкого. Ему объявили о подозрении в государственной измене и распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других военных формирований.
Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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