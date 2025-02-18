СБУ: У Хмельницькому мобілізований шпигував для росіян, його затримали

Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Затримання (Фото: Офіс генпрокурора)

У Хмельницькому правоохоронці затримали військового, який, за версією слідства, працював на російську Федеральну службу безпеки. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

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За даними СБУ, 37-річний мобілізований до місцевої військової частини на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України.

"Під прицілом" ворога були пункти базування Сил оборони, а також електропідстанції та залізничні об’єкти.

Перебуваючи на посаді оператора безпілотних систем, "кріт" використовував штатні БпЛА для відстежування потенційних цілей. Також він встановив навпроти вузлової залізничної станції в області приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

У такий спосіб російські спецслужби сподівалися шпигувати за рухом військових ешелонів у напрямку фронту.

За інформацією кіберфахівців СБУ, окупанти дистанційно завербували чоловіка через заборонену російську соцмережу. Для комунікації з ФСБ він використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його контактів з російською спецслужбою. Чоловіку оголосили про підозру в державній зраді.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

7 лютого 2025 року у Хмельницькому співробітники СБУ затримали чоловіка, який, за версією слідства, готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони на замовлення російських спецслужб.

10 лютого у Харкові правоохоронці затримали психотерапевта та диякона УПЦ (МП), підозрюючи їх у співпраці з Росією та шпигунстві за українськими військовими.