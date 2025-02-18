СБУ: У Хмельницькому мобілізований шпигував для росіян, його затримали
У Хмельницькому правоохоронці затримали військового, який, за версією слідства, працював на російську Федеральну службу безпеки. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.
За даними СБУ, 37-річний мобілізований до місцевої військової частини на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України.
"Під прицілом" ворога були пункти базування Сил оборони, а також електропідстанції та залізничні об’єкти.
Перебуваючи на посаді оператора безпілотних систем, "кріт" використовував штатні БпЛА для відстежування потенційних цілей. Також він встановив навпроти вузлової залізничної станції в області приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ.
У такий спосіб російські спецслужби сподівалися шпигувати за рухом військових ешелонів у напрямку фронту.
За інформацією кіберфахівців СБУ, окупанти дистанційно завербували чоловіка через заборонену російську соцмережу. Для комунікації з ФСБ він використовував анонімний чат у популярному месенджері.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його контактів з російською спецслужбою. Чоловіку оголосили про підозру в державній зраді.
Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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