СБУ: В Хмельницком мобилизованный шпионил для россиян, его задержали
В Хмельницком правоохранители задержали военного, который, по версии следствия, работал на российскую Федеральную службу безопасности. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, 37-летний мобилизованный в местную воинскую часть по заказу оккупантов корректировал ракетные удары по западному региону Украины.
Под прицелом врага были пункты базирования Сил обороны, а также электроподстанции и железнодорожные объекты.
Находясь в должности оператора беспилотных систем, "крот" использовал штатные БпЛА для отслеживания потенциальных целей. Также он установил напротив узловой железнодорожной станции в области скрытую мини-камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ.
Таким образом, российские спецслужбы надеялись шпионить за движением военных эшелонов в направлении фронта.
По информации киберспециалистов СБУ, оккупанты дистанционно завербовали мужчину через запрещенную российскую соцсеть. Для коммуникации с ФСБ он использовал анонимный чат в популярном мессенджере.
Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Мужчине объявили о подозрении в государственной измене.
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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