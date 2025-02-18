СБУ: В Хмельницком мобилизованный шпионил для россиян, его задержали

Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Задержание (Фото: Офис генпрокурора)

В Хмельницком правоохранители задержали военного, который, по версии следствия, работал на российскую Федеральную службу безопасности. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

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По данным СБУ, 37-летний мобилизованный в местную воинскую часть по заказу оккупантов корректировал ракетные удары по западному региону Украины.

Под прицелом врага были пункты базирования Сил обороны, а также электроподстанции и железнодорожные объекты.

Находясь в должности оператора беспилотных систем, "крот" использовал штатные БпЛА для отслеживания потенциальных целей. Также он установил напротив узловой железнодорожной станции в области скрытую мини-камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ.

Таким образом, российские спецслужбы надеялись шпионить за движением военных эшелонов в направлении фронта.

По информации киберспециалистов СБУ, оккупанты дистанционно завербовали мужчину через запрещенную российскую соцсеть. Для коммуникации с ФСБ он использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Мужчине объявили о подозрении в государственной измене.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

7 февраля 2025 года в Хмельницком сотрудники СБУ задержали мужчину, который, по версии следствия, готовил теракт вблизи подразделений Сил обороны по заказу российских спецслужб.

10 февраля в Харькове правоохранители задержали психотерапевта и диакона УПЦ (МП), подозревая их в сотрудничестве с Россией и шпионаже за украинскими военными.