Суд арестовал полковника СБУ Козюру, которого задерживал Малюк

Дмитрий Козюра был отправлен под стражу без права внесения залога

Задержание (Фото: СБУ)

В четверг, 13 февраля, суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины Дмитрию Козюре, которому инкриминируют государственную измену. Об этом сообщило Суспильне.

Суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 апреля 2025 года без права внесения залога.

Козюра подозревается в сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности. Прокурор в суде заявил, что подозреваемый передавал российским спецслужбам информацию, содержащую государственную тайну и последствия ракетных обстрелов.

Подозреваемый признался, что работает на ФСБ с 2018 года и продолжил сотрудничество после полномасштабного вторжения России в Украину.

Накануне СБУ сообщила, что разоблачила высокопоставленного российского агента в своих рядах, в задержании участвовал начальник спецслужбы Василий Малюк.

15 ноября 2024 года стало известно, что СБУ задержала подполковника ССО, который, по версии следствия, передавал россиянам планы спецопераций Украины в тылу врага.

22 января 2025 года СБУ сообщила о задержании адвоката, которого назвала "одним из наиболее законспирированных агентов ФСБ".