СБУ: Задержаны агенты России, наводившие ракеты на ВСУ в трех областях

Один из фигурантов устроился экспедитором в строительную фирму, выполнявшую подряды для воинских частей, отмечает спецслужба

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной группы РФ, корректировавшей ракетные атаки по Силам обороны в Киевской, Харьковской и Львовской областях.

По данным следствия, трое задержанных работали на российскую Федеральную службу безопасности и готовили координаты для огневого поражения украинских объектов.

Среди приоритетных целей захватчиков стражи порядка называют военные аэродромы, запасные командные пункты и учебные центры защитников, а также заводы по ремонту бронетехники и беспилотников.

СБУ отмечает, что российская спецслужба дистанционно завербовала местных безработных в возрасте 23, 34 и 40 лет, которые искали "быстрые заработки" в Telegram-каналах.

Фигуранты были рассредоточены по трем украинским областям, однако имели общего куратора – речь идет о кадровом сотруднике ФСБ по Черноморскому флоту России, личность которого уже установили киберспециалисты СБУ, отмечают в ведомстве.

Правоохранители приводят следующие подробности:

→ куратор "отправил" одного из подозреваемых во Львов, где для сбора разведданных он устроился экспедитором в строительную фирму, выполнявшую подряды для воинских частей;

→ другой задержанный, житель Киевской области, ездил по области и пытался выявить основные и оперативные аэродромы с боевой авиацией ВСУ;

→ житель Харькова отслеживал места с наибольшим сосредоточением военных и техники Сил обороны в прифронтовом городе, а также "втемную" расспрашивал своих знакомых о местных предприятиях, ремонтирующих технику защитников.

Спецслужба отмечает, что вовремя разоблачила трех фигурантов, задокументировала их преступления и задержала каждого "с поличным", когда они проводили доразведку вблизи потенциальных целей, а также у них изъяли мобильные телефоны с анонимными чатами, которые использовались для контактов с ФСБ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ сообщила задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Максимально им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас фигуранты находятся под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

10 февраля в Харькове правоохранители задержали психотерапевта и диакона УПЦ (МП), подозревая их в сотрудничестве с Россией и шпионаже за украинскими военными.

18 февраля в Хмельницком правоохранители задержали военного, который, по версии следствия, работал на ФСБ и корректировал ракетные удары.