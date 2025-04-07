З'явились укази Зеленського про призначення нових послів, зокрема в Китаї та Норвегії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 7 квітня, президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів у низці держав, зокрема в Китаї та Норвегії. Відповідні документи опубліковані на сайті Офісу президента.

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Указом №217/2025 глава держави призначив Олександра Нечитайла надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці. Раніше він працював послом в Малайзії, на Філіппінах та в Демократичній Республіці Східний Тимор (Тимор-Лешті).

Відповідно до указу №218/2025, послом України в Королівстві Норвегія став Олексій Гавриш.

Указом №214/2025 глава держави призначив Віктора Майка послом України в Казахстані. Водночас указом №208/2025 Зеленський звільнив його з посади посла у Туркменістані.

Крім того, послом в Лівані призначено Романа Горяйнова, про це йдеться в указі №210/2025. З червня 2016-го він працював генеральним консулом у Мілані.

Також, згідно з указом №216/2025, Юрій Клименко обійматиме посаду посла в Парагваї за сумісництвом. Він вже є послом в Аргентині з 2022 року.

Цього дня Зеленський призначив посла України у Фінляндії. Цю посаду обійматиме Михайло Видойник, йдеться в указі №211/2025. З 2018 до 2023 року він працював послом в Данії.

21 грудня 2024 року Зеленський підписав укази про звільнення низки послів і призначення нових.

7 лютого 2025 року глава держави призначив послів у Молдові та Уругваї.

28 березня Сибіга анонсував призначення посла в Норвегії. Ця посада пустувала з 2022 року.