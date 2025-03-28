Сибіга заявив, що посла в Норвегії призначать найближчим часом. Посада пустує з 2022 року

9 липня глава держави звільнив В'ячеслава Яцюка, який очолював дипломатичне представництво України в Норвегії з 2016 року

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Найближчим часом буде призначено посла України в Норвегії. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, відповідаючи на таке запитання під своїм дописом у Facebook.

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Сибігу запитали, чому Україна досі не має посла у Норвегії — "одному з найбільших наших помічників".

"Найближчим часом слід очікувати призначення. Норвегія дійсно наш найближчий союзник та лідер у допомозі", — сказав він.

Посада посла України у Норвегії пустує з 2022 року. 9 липня глава держави звільнив В'ячеслава Яцюка, який очолював дипломатичне представництво України в Норвегії з 2016 року.

Скриншот коментарів Сибіги

21 грудня 2024 року Зеленський підписав укази про звільнення низки послів і призначення нових.

7 лютого 2025 року глава держави призначив послів у Молдові та Уругваї.