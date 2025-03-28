Сибіга заявив, що посла в Норвегії призначать найближчим часом. Посада пустує з 2022 року
Найближчим часом буде призначено посла України в Норвегії. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, відповідаючи на таке запитання під своїм дописом у Facebook.
Сибігу запитали, чому Україна досі не має посла у Норвегії — "одному з найбільших наших помічників".
"Найближчим часом слід очікувати призначення. Норвегія дійсно наш найближчий союзник та лідер у допомозі", — сказав він.
Посада посла України у Норвегії пустує з 2022 року. 9 липня глава держави звільнив В'ячеслава Яцюка, який очолював дипломатичне представництво України в Норвегії з 2016 року.
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