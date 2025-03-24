Зеленський призначив Миколу Калашника головою Київської ОДА

Микола Калашник (Фото: Telegram)

Президент Володимир Зеленський указом №176/2025 призначив головою Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

"Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", – йдеться у тексті указу.

Раніше Калашник був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації. Його було призначено на цю посаду після того, як попередній керівник Руслан Кравченко був переведений на іншу посаду.

31 грудня 2024 року президент призначив начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Андрія Тупікова.

4 березня 2025-го Зеленський призначив посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).