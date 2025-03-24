Зеленский назначил Николая Калашника главой Киевской ОГА

Николай Калашник (Фото: Telegram)

Президент Владимир Зеленский указом №176/2025 назначил главой Киевской облгосадминистрации Николая Калашника.

"Назначить Калашника Николая Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", – говорится в тексте указа.

Ранее Калашник был временным исполняющим обязанности главы Киевской областной государственной администрации. Он был назначен на эту должность после того, как предыдущий руководитель Руслан Кравченко был переведен на другую должность.

31 декабря 2024 года президент назначил начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Андрея Тупикова.

4 марта 2025-го Зеленский назначил посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO).