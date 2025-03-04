Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO). Указ №151/2025 опубликован на сайте главы государства.

В документе отмечено, что теперь Залужный будет занимать две должности одновременно – постпреда при ІМО и посла Украины в Великобритании.

ІМО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, созданным для обеспечения безопасности на море, развития международного морского права и охраны окружающей среды. Она разрабатывает обязательные международные стандарты, регулирующие деятельность морского транспорта, включая безопасность судов, обучение экипажа и технические требования к судоходству.

Одной из основных задач ІМО является борьба с загрязнением морей от судоходства, а также обеспечение эффективной навигации для международной торговли.

Читайте также
Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты
Владимир ЗеленскийвойнаназначениеВалерий ЗалужныйІМО