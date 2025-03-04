Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации

Залужный будет занимать две должности одновременно – постпреда при ИМО и посла Украины в Великобритании

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO). Указ №151/2025 опубликован на сайте главы государства.

В документе отмечено, что теперь Залужный будет занимать две должности одновременно – постпреда при ІМО и посла Украины в Великобритании.

ІМО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, созданным для обеспечения безопасности на море, развития международного морского права и охраны окружающей среды. Она разрабатывает обязательные международные стандарты, регулирующие деятельность морского транспорта, включая безопасность судов, обучение экипажа и технические требования к судоходству.

Одной из основных задач ІМО является борьба с загрязнением морей от судоходства, а также обеспечение эффективной навигации для международной торговли.

С должности главкома ВСУ президент Владимир Зеленский уволил Залужного 8 февраля 2024 года, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины.

7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии, а 9 мая бывший главком официально занял эту должность.

В октябре 2024 года LIGA.net проанализировала данные МИД Украины и узнала, что Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, вошел в шестерку самых высокооплачиваемых послов Украины за лето 2024 года.