Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты

Валерий Залужный (Фото: Офис президента)

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный не подтвердил и не опроверг то, что он мог бы баллотироваться на пост президента. Об этом он сказал во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях".

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Залужный заявил: для того чтобы ответить на вопрос по поводу участия в выборах, "давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместен".

"Придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас задача одна – выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", – заявил Залужный.