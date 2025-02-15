Зеленский: Украинцы не хотят выборов сейчас. Кому не нравится – меняйте гражданство
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что "большинство украинцев" не хотят проведения выборов в стране до завершения войны.

"Я готов говорить о выборах. Украинцы не хотят этого. Полностью не хотят этого, потому что они боятся, мы потеряем военное положение, солдаты вернутся домой и Путин захватит всю нашу территорию. Сейчас мы мобилизованы", – сказал он.

По словам Зеленского, важно сохранить эту мобилизованность. Он добавил, что "дело не в нем, а в будущем страны".

"Вопрос в том, как выжить. Если кому это не нравится – они могут выбрать другое гражданство, если хотят", – сказал президент.

  • 1 февраля 2025 года спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что США хотят, чтобы в Украине провели президентские и парламентские выборы – не исключено, что до конца года. Он отметил, что особенно необходимо провести выборы в случае, если Киеву удастся договориться о перемирии с Россией "в ближайшие месяцы".
  • 4 февраля Маркарова заявила, что с украинской стороной в США не обсуждалась необходимость проведения выборов в Украине до конца 2025 года.
  • 6 февраля Келлог уточнил, что проведение выборов в Украине во время войны является признаком демократии, однако проводить их сейчас необязательно.
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