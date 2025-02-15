Зеленский: Украинцы не хотят выборов сейчас. Кому не нравится – меняйте гражданство

Президент подчеркнул, что в этом контексте "вопрос не в нем, а в будущем страны"

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что "большинство украинцев" не хотят проведения выборов в стране до завершения войны.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Я готов говорить о выборах. Украинцы не хотят этого. Полностью не хотят этого, потому что они боятся, мы потеряем военное положение, солдаты вернутся домой и Путин захватит всю нашу территорию. Сейчас мы мобилизованы", – сказал он.

По словам Зеленского, важно сохранить эту мобилизованность. Он добавил, что "дело не в нем, а в будущем страны".

"Вопрос в том, как выжить. Если кому это не нравится – они могут выбрать другое гражданство, если хотят", – сказал президент.