Зеленський: Українці не хочуть виборів під час війни. Не подобається – міняйте громадянство

Президент наголосив, що у цьому контексті "питання не у ньому, а в майбутньому країни"

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що "більшість українців" не хочуть проведення виборів в країні до завершення війни.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього. Повністю не хочуть цього, бо вони бояться, ми втратимо воєнний стан, солдати повернуться додому і Путін захопить всю нашу територію. Зараз ми мобілізовані", – сказав він.

За словами Зеленського, важливо зберегти цю мобілізованість. Він додав, що "справа не в ньому, а в майбутньому країни".

"Питання в тому, як вижити. Якщо комусь це не подобається – вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть", – сказав президент.