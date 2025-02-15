Зеленський: Українці не хочуть виборів під час війни. Не подобається – міняйте громадянство
Президент Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що "більшість українців" не хочуть проведення виборів в країні до завершення війни.
"Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього. Повністю не хочуть цього, бо вони бояться, ми втратимо воєнний стан, солдати повернуться додому і Путін захопить всю нашу територію. Зараз ми мобілізовані", – сказав він.
За словами Зеленського, важливо зберегти цю мобілізованість. Він додав, що "справа не в ньому, а в майбутньому країни".
"Питання в тому, як вижити. Якщо комусь це не подобається – вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть", – сказав президент.
- 1 лютого 2025 року спецпредставник Трампа Келлог заявив, що США хочуть, щоб в Україні провели президентські та парламентські вибори – не виключено, що до кінця року. Він зазначив, що особливо необхідно провести вибори у разі, якщо Києву вдасться домовитися про перемир'я з Росією "найближчими місяцями".
- 4 лютого Маркарова заявила, що з українською стороною у США не обговорювали необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року.
- 6 лютого Келлог уточнив, що проведення виборів в Україні під час війни є ознакою демократії, однак проводити їх зараз необов'язково.