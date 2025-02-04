"Це питання не обговорювалось". Маркарова прокоментувала заяву Келлога щодо виборів в Україні
Оксана Маркарова (Фото: Facebook-акаунт пані посла)

З українською стороною у Сполучених Штатах наразі не обговорювали необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. Так пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова прокоментувала в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" заяву спецпредставника американського президента Дональда Трампа щодо врегулювання війни Росії проти України Кіта Келлога.

Вона заявила, що, якщо команда Трампа порушуватиме це питання, Україна готова до обговорення.

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-2024 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", – наголосила Маркарова.

Читайте також
У Зеленського відреагували на заяву соратника Трампа щодо необхідності виборів в Україні
виборисшаоксана маркаровакіт келлог