"Це питання не обговорювалось". Маркарова прокоментувала заяву Келлога щодо виборів в Україні

Оксана Маркарова зазначила, що це питання теоретично обговорювалось ще у 2023-2024 роках

Оксана Маркарова (Фото: Facebook-акаунт пані посла)

З українською стороною у Сполучених Штатах наразі не обговорювали необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. Так пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова прокоментувала в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" заяву спецпредставника американського президента Дональда Трампа щодо врегулювання війни Росії проти України Кіта Келлога.

Вона заявила, що, якщо команда Трампа порушуватиме це питання, Україна готова до обговорення.

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-2024 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", – наголосила Маркарова.

1 лютого 2025 року Келлог заявив, що США хочуть, аби в Україні провели президентські та парламентські вибори – не виключено, що до кінця року. Він зазначив, що особливо необхідно провести вибори у разі, якщо Києву вдасться домовитися про перемир'я з Росією "найближчими місяцями".

До цього Зеленський заявляв, що всі вибори в Україні відбудуться після завершення війни згідно із законодавством.