"Запишите". Порошенко убежден, что выборы в Украине пройдут в октябре этого года

Он заявил, что в частности знает об этом якобы по источникам в полиграфкомбинате "Украина", "который прорабатывает, сколько нужно бюллетеней"

Петр Порошенко (Фото: ЕРА/Сергей Долженко)

Бывший президент Петр Порошенко считает, что выборы в Украине пройдут 26 октября 2025 года. Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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"Запишите – 26 октября этого года", – сказал Порошенко, отвечая на вопрос, когда в Украине можно ожидать проведения выборов.

По его словам, он знает об этом из источников в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также по источникам в полиграфкомбинате "Украина", "который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней".

"По нашим источникам в Центральной избирательной комиссии, которая начинает внесение изменений в реестр избирателей. По нашим источникам в Миньеде, открывающих первый офис в Берлине. Исключительно для подготовки выборов", – высказался экс-президент.

Он добавил, что по Конституции, выборы в парламент должны быть в конце года, "хотя они должны были быть проведены два года назад".

"И в конце октября у нас должны быть местные выборы", – сказал Порошенко.