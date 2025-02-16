"Запишите". Порошенко убежден, что выборы в Украине пройдут в октябре этого года
Бывший президент Петр Порошенко считает, что выборы в Украине пройдут 26 октября 2025 года. Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Запишите – 26 октября этого года", – сказал Порошенко, отвечая на вопрос, когда в Украине можно ожидать проведения выборов.
По его словам, он знает об этом из источников в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также по источникам в полиграфкомбинате "Украина", "который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней".
"По нашим источникам в Центральной избирательной комиссии, которая начинает внесение изменений в реестр избирателей. По нашим источникам в Миньеде, открывающих первый офис в Берлине. Исключительно для подготовки выборов", – высказался экс-президент.
Он добавил, что по Конституции, выборы в парламент должны быть в конце года, "хотя они должны были быть проведены два года назад".
"И в конце октября у нас должны быть местные выборы", – сказал Порошенко.
- 1 февраля 2025 года спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что США хотят, чтобы в Украине провели президентские и парламентские выборы – не исключено, что до конца года. Он отметил, что особенно необходимо провести выборы в случае, если Киеву удастся договориться о перемирии с Россией "в ближайшие месяцы".
- 4 февраля Маркарова заявила, что с украинской стороной в США не обсуждалась необходимость проведения выборов в Украине до конца 2025 года.
- 6 февраля Келлог уточнил, что проведение выборов в Украине во время войны является признаком демократии, однако проводить их сейчас необязательно.