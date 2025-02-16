"Запишіть". Порошенко переконаний, що вибори в Україні відбудуться у жовтні цього року

П'ятий президент заявив, що зокрема знає про це нібито за джерелами в поліграфкомбінаті "Україна", "який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів"

Петро Порошенко (Фото: ЕРА/Сергій Долженко)

П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня 2025 року. Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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"Запишіть – 26 жовтня цього року", – сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, коли в Україні можна очікувати на проведення виборів.

За його словами, він знає про це із джерел в Офісі президента, у правоохоронних органах, а також за джерелами в поліграфкомбінаті "Україна", "який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів".

"За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в Мін’єді, що відкривають перший офіс в Берліні. Виключно для підготовки виборів", – висловився Порошенко.

Він додав, що за Конституцією, вибори до парламенту мають бути у кінці року, "хоча вони мали бути проведені два роки тому".

"І в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори", – сказав Порошенко.