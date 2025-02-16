"Запишіть". Порошенко переконаний, що вибори в Україні відбудуться у жовтні цього року
П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня 2025 року. Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Запишіть – 26 жовтня цього року", – сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, коли в Україні можна очікувати на проведення виборів.
За його словами, він знає про це із джерел в Офісі президента, у правоохоронних органах, а також за джерелами в поліграфкомбінаті "Україна", "який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів".
"За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в Мін’єді, що відкривають перший офіс в Берліні. Виключно для підготовки виборів", – висловився Порошенко.
Він додав, що за Конституцією, вибори до парламенту мають бути у кінці року, "хоча вони мали бути проведені два роки тому".
"І в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори", – сказав Порошенко.
- 1 лютого 2025 року спецпредставник Трампа Келлог заявив, що США хочуть, щоб в Україні провели президентські та парламентські вибори – не виключено, що до кінця року. Він зазначив, що особливо необхідно провести вибори у разі, якщо Києву вдасться домовитися про перемир'я з Росією "найближчими місяцями".
- 4 лютого Маркарова заявила, що з українською стороною у США не обговорювали необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року.
- 6 лютого Келлог уточнив, що проведення виборів в Україні під час війни є ознакою демократії, однак проводити їх зараз необов'язково.