Залужний відповів, чи балотуватиметься в президенти

Валерій Залужний (Фото: Офіс президента)

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний не підтвердив і не спростував те, що він міг би балотуватися на пост президента. Про це він сказав під час заходу NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".

Залужний заявив: для того щоб відповісти на запитання щодо участі у виборах, "спочатку треба здобути умови, за яких таке питання буде абсолютно доречним".

"Прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання. Поки що у нас завдання одне – вистояти й зберегти нашу державу. А вже після цього думатимемо про інше", – заявив Залужний.