Арахамія відреагував на "якісь розмови" про проведення виборів у 2025 році

Вибори відбудуться не раніше, ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану, заявив глава фракції Слуга народу

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія відреагував на інформацію та чутки щодо виборів в Україні. Він нагадав, що під час воєнного стану це не є можливим.

"Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни. Тому вчергове нагадаю, що, по-перше, вибори під час воєнного стану неможливі", – написав Арахамія.

Він зазначив, що в рамках діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклали угоди, що вибори відбудуться не раніше, ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану.

Раніше 5-й президент Петро Порошенко заявив, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня поточного року. За його словами, він знає про це з джерел в Офісі президента, у правоохоронних органах, а також за джерелами в поліграфкомбінаті "Україна", "який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів".