Арахамія відреагував на "якісь розмови" про проведення виборів у 2025 році
Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія відреагував на інформацію та чутки щодо виборів в Україні. Він нагадав, що під час воєнного стану це не є можливим.
"Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни. Тому вчергове нагадаю, що, по-перше, вибори під час воєнного стану неможливі", – написав Арахамія.
Він зазначив, що в рамках діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклали угоди, що вибори відбудуться не раніше, ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану.
Раніше 5-й президент Петро Порошенко заявив, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня поточного року. За його словами, він знає про це з джерел в Офісі президента, у правоохоронних органах, а також за джерелами в поліграфкомбінаті "Україна", "який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів".
- 1 лютого 2025 року спецпредставник Трампа Келлог заявив, що США хочуть, щоб в Україні провели президентські та парламентські вибори – не виключено, що до кінця року. Він зазначив, що особливо необхідно провести вибори у разі, якщо Києву вдасться домовитися про перемир'я з Росією "найближчими місяцями".
- 4 лютого Маркарова заявила, що з українською стороною у США не обговорювали необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року.
- 6 лютого Келлог уточнив, що проведення виборів в Україні під час війни є ознакою демократії, однак проводити їх зараз необов'язково.