Арахамия отреагировал на "какие-то разговоры" о проведении выборов в 2025 году

Выборы состоятся не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения, заявил глава фракции Слуга народа

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отреагировал на информацию и слухи о выборах в Украине. Он напомнил, что во время военного положения это невозможно.

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"Вижу снова пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны. Поэтому в очередной раз напомню, что, во-первых, выборы во время военного положения невозможны", – написал Арахамия.

Он отметил, что в рамках диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения.

Ранее 5-й президент Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине состоятся 26 октября текущего года. По его словам, он знает об этом из источников в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также по источникам в полиграфкомбинате "Украина", "который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней".