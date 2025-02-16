Арахамия отреагировал на "какие-то разговоры" о проведении выборов в 2025 году
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отреагировал на информацию и слухи о выборах в Украине. Он напомнил, что во время военного положения это невозможно.
"Вижу снова пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны. Поэтому в очередной раз напомню, что, во-первых, выборы во время военного положения невозможны", – написал Арахамия.
Он отметил, что в рамках диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения.
Ранее 5-й президент Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине состоятся 26 октября текущего года. По его словам, он знает об этом из источников в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также по источникам в полиграфкомбинате "Украина", "который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней".
- 1 февраля 2025 года спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что США хотят, чтобы в Украине провели президентские и парламентские выборы – не исключено, что до конца года. Он отметил, что особенно необходимо провести выборы в случае, если Киеву удастся договориться о перемирии с Россией "в ближайшие месяцы".
- 4 февраля Маркарова заявила, что с украинской стороной в США не обсуждалась необходимость проведения выборов в Украине до конца 2025 года.
- 6 февраля Келлог уточнил, что проведение выборов в Украине во время войны является признаком демократии, однако проводить их сейчас необязательно.