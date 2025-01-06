Зеленський не проти, щоб Залужний чи Арестович балотувалися у президенти. Але є "але"

Сам президент не впевнений, що балотуватиметься на другий термін

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Володимир Зеленський вважає, що балотуватися у президенти в майбутньому може велика кількість людей, зокрема відомих. Водночас в інтерв'ю Лексу Фрідману він заявив, що потенційним кандидатам краще зосередитися на допомозі Україні, а не розпочинати передвиборчу кампанію.

Фрідман запитав у Зеленського, що він думає про можливу участь у майбутніх президентських виборах колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, п'ятого президента Петра Порошенка та мера Києва Віталія Кличка.

"Вони мають право балотуватися, якщо хочуть. Найважливіше, що вони роблять зараз. Я думаю, що всі ці люди відомі українці й важливо, щоб вони робили все від них залежне сьогодні, а не починали ніяку виборчу кампанію", – відповів глава держави.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що не знає, чи буде знову балотуватися у президенти. За його словами, це залежатиме від того, як завершиться російсько-українська війна.