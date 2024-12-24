Арестович в американському подкасті заявив, що Путіну довіряє більше, ніж Зеленському

За словами колишнього позаштатного радника ОП, "зазвичай твої найкращі друзі – це ті, хто тебе зраджує"

Олексій Арестович (Фото: Facebook)

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в американському консервативному подкасті PBD, що більше довіряє російському диктатору Володимиру Путіну, ніж президенту Володимиру Зеленському.

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В Арестовича запитали, кому він більше довіряє – Путіну чи Зеленському.

"Путіну. Бо ворог – найкращий учитель. Путін – мій суперник, і це чесна боротьба. Але внутрішня політика – це завжди про бруд, і зазвичай твої найкращі друзі – це ті, хто тебе зраджує", – відповів колишній посадовець.

Окрім того, він заявив, що планує брати участь у майбутніх президентських виборах. Арестович нагадав про свою заяву в липні 2022 року, коли в інтерв’ю Дмитру Гордону він підтвердив намір балотуватися в президенти.

"Я відкрито заявив, коли він запитав мене, чи я планую йти на президентські вибори, і я тоді сказав "так". І з того часу стало зрозуміло, який комплекс проблем стоїть перед Україною, це резонувало зі мною, і я зрозумів, що це моя життєва мета — допомогти Україні розв'язати ці проблеми", – сказав він.