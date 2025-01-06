"Залежить від того, як закінчиться війна". Зеленський не знає, чи балотуватиметься знову

Президент зазначив, що під час війни "дуже важко про таке думати"

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що не знає, чи буде знову балотуватися у президенти. За його словами, це залежатиме від того, як завершиться російсько-українська війна.

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Відповідаючи на запитання, чи балотуватиметься він на другий термін, Зеленський сказав: "Я не знаю, насправді. Це дуже важке запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Це залежить від того, що люди хочуть. Звичайно, це залежить насамперед від людей і моєї сім'ї".

Президент наголосив, що зараз не думає про це, попри спекуляції різних політиків. За його словами, під час війни "дуже важко про це думати".