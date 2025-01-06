"Залежить від того, як закінчиться війна". Зеленський не знає, чи балотуватиметься знову
Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що не знає, чи буде знову балотуватися у президенти. За його словами, це залежатиме від того, як завершиться російсько-українська війна.
Відповідаючи на запитання, чи балотуватиметься він на другий термін, Зеленський сказав: "Я не знаю, насправді. Це дуже важке запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Це залежить від того, що люди хочуть. Звичайно, це залежить насамперед від людей і моєї сім'ї".
Президент наголосив, що зараз не думає про це, попри спекуляції різних політиків. За його словами, під час війни "дуже важко про це думати".
- 5 грудня 2024 року глава ОП Єрмак заявив, що Україна буде готова провести вибори одразу після завершення війни. Важливо, щоб військові та люди, які виїхали за кордон, мали можливість проголосувати.
- 2 січня 2025 року Зеленський сказав, що вибори президента не відбудуться у період воєнного стану. Наразі як президент, так і парламент є легітимними та мають право виконувати обов'язки до скасування воєнного стану.