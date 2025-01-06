Зеленський – про можливі вибори: Після скасування воєнного стану або змін у законодавстві

Президент заявив, що Україна не може голосувати без мільйонів українців, які виїхали за кордон чи живуть на ТОТ, а також військових

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Проведення виборів в Україні можливе за двох варіантів: після скасування воєнного стану або завдяки змінам у законодавстві. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Лексу Фрідману.

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"Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану, це за законом. Або парламентарям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти, тому що ми хочемо вибори, яким ми хочемо довіряти", – сказав він.

Зеленський зазначив, що для проведення виборів необхідно забезпечити спеціальну інфраструктуру, яка дозволить 8,5 мільйонам українців за кордоном взяти участь у голосуванні. Крім того, він звернув увагу на те, що значна кількість громадян перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"Що робити з тими людьми? Це складне питання. І одне з найбільш несправедливих виглядає, як голосувати без мільйона військових. Тобто це неможливо", – підсумував глава держави.

5 грудня 2024 року Єрмак заявив, що Україна буде готова провести вибори одразу після завершення війни. Важливо, щоб військові та люди, які виїхали за кордон, мали можливість проголосувати.

2 січня 2025 року Зеленський сказав, що вибори президента не відбудуться у період воєнного стану. Наразі як президент, так і парламент є легітимними та мають право виконувати обов'язки до скасування воєнного стану.