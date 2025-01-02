Коли будуть вибори. Зеленський назвав умови, за яких скасує воєнний стан

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Вибори президента в Україні не відбудуться у період воєнного стану. Наразі як президент, так і парламент є легітимними згідно з законодавством Україні і мають право виконувати обов'язки до скасування воєнного стану. Про це в інтерв'ю в ефірі телемарафону заявив президент Володимир Зеленський.

Якщо у 2025 році Україні вдасться завершити гарячу стадію війни, то можна подумати про скасування воєнного стану і про проведення президентсько-парламентських виборів, зазначив Зеленський.

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