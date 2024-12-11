Глава Євродипломатії Каллас заявила, що Росія навчилася впливати на вибори

Кая Каллас (Фото: x.com/kajakallas)

Головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Росія навчилася впливати на вибори за кордоном за допомогою нових технологій.

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"Я бачу приклади з Румунії, а також інших країн, що росіяни дійсно розгадали секрет того, як впливати на вибори", – заявила дипломат.

Каллас зазначила, що "справді стурбована" впливом нових технологій на демократію. За її словами, демократія ґрунтується на довірі, а якщо немає довіри до виборів, то "як можна довіряти результатам".

Євродипломат стверджує, що методи визначення справедливості та свободи виборів, які є сьогодні, застаріли. Вони не враховують нових технологій, які використовуються для впливу на результати виборів.

"Я думаю, ми маємо поставитися до них дуже серйозно" – сказала Каллас.

4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента.

7 грудня Україна висловила солідарність із Румунією на тлі російського втручання у вибори.