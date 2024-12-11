Глава Євродипломатії Каллас заявила, що Росія навчилася впливати на вибори
Головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Росія навчилася впливати на вибори за кордоном за допомогою нових технологій.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
"Я бачу приклади з Румунії, а також інших країн, що росіяни дійсно розгадали секрет того, як впливати на вибори", – заявила дипломат.
Каллас зазначила, що "справді стурбована" впливом нових технологій на демократію. За її словами, демократія ґрунтується на довірі, а якщо немає довіри до виборів, то "як можна довіряти результатам".
Євродипломат стверджує, що методи визначення справедливості та свободи виборів, які є сьогодні, застаріли. Вони не враховують нових технологій, які використовуються для впливу на результати виборів.
"Я думаю, ми маємо поставитися до них дуже серйозно" – сказала Каллас.
- 4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.
- 6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента.
- 7 грудня Україна висловила солідарність із Румунією на тлі російського втручання у вибори.