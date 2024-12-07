Україна солідарна з Румунією на тлі російського втручання у вибори

Зокрема, відповідь на такі загрози проявлятися у максимальній підтримці України у протидії російській агресії

Будівля МЗС (Фото: Depositphotos)

Українське Міністерство закордонних справ солідарне з Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки РФ проти демократії країни, про яку свідчить розсекречена румунською владою інформація.

"Зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення", – зауважило МЗС.

Воно називає це черговим епізодом ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, котра вже проявлялась останнім часом в активних зусиллях РФ із "розхитування ситуації" у Грузії, Молдові та інших країнах.

Міністерство вважає, що втручання росіян у внутрішні справи Румунії підтверджує її попередні заяви про те, що агресивні плани Москви виходять далеко за межі України й поширюються зокрема на країни Європейського союзу та НАТО.

На думку МЗС, відповідь на такі загрози РФ має бути "спільною та рішучою", зокрема, проявлятися у максимальній підтримці України у протидії російській агресії для збереження стабільності у Європі та Світі.

"Румунія – важливий сусід та надійний партнер нашої держави. Країна, яка твердо підтримує боротьбу України проти російської агресії та надає вагому підтримку. Наша солідарність з румунським народом залишається непохитною. Щиро сподіваємося, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань", – підсумовує українська дипломатія.

24 листопада 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів. У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).

4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента.