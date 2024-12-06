У Румунії пройшов проєвропейський мітинг перед другим туром виборів президента – відео

Жителі Румунії кажуть, що можуть залишити країну у разі перемоги проросійського кандидата

Мітинг у Румунії (Фото – ЕРА)

Увечері 5 грудня у столиці Румунії Бухаресті пройшов проєвропейський мітинг під назвою "Надії Румунії". Про це повідомляють Радіо Свобода Румунія та Digi24.

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Близько 2500 осіб зібралися на Університетській площі о 20:00, а закінчився мітинг о 23:00. Його мета – залишити Румунію членом Євросоюзу та НАТО. Пройшов мітинг напередодні другого туру президентських виборів.

Люди принесли з собою прапори Румунії та Євросоюзу й скандували: "Геть комунізм!", "Свободу" та "Європа". Серед учасників мітингу були також громадські діячі, активісти та небайдужі громадяни.

Молодь висловила побоювання, що у разі перемоги надто правого політика Келіна Джорджеску, який критикує ЄС, їм доведеться виїхати з країни.

"Боюсь, що я не матиму свободи висловлювати себе так, як хочу, або існує ймовірність того, що я не зможу продовжити навчання чи покинути країну", – сказала одна з учасниць мітингу.

Мітинг у Румунії (Фото – ЕРА)

Мітинг у Румунії (Фото – ЕРА)

Румунська актриса Оана Пелля вийшла на сцену і заявила, що румуни мають лише один шлях: шлях до свободи, "щоб не довелося провести відпустку [у Росії] в Санкт-Петербурзі".

Невеликий мітинг близько 70 румунів відбувся і в Брюсселі біля посольства Румунії. Студенти та співробітники європейських вишів скандували: "Ми хочемо в ЄС, а не в СРСР", "Не забувайте Румунію, Європа – ваш дім".

Багато хто з них висловив невдоволення кандидатурою Келіна Джорджеску, пославшись, серед іншого, на кампанію, яку підтримує Росія.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та Ласконі (19,17%).

28 листопада стало відомо, що двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити щодо скасування результатів першого туру.

Того ж дня Конституційний суд зобов'язав ЦВК перерахувати голоси.

2 грудня суд Румунії визнав дійсним перший тур виборів президента.