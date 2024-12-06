В Румынии прошел проевропейский митинг перед вторым туром выборов президента – видео
Митинг в Румынии (Фото – ЕРА)

Вечером 5 декабря в столице Румынии Бухаресте прошел проевропейский митинг под названием "Надежды Румынии". Об этом сообщают Радио Свобода Румыния и Digi24.

Около 2500 человек собрались на Университетской площади в 20:00, а закончился митинг в 23:00. Его цель –  оставить Румынию членом Евросоюза и НАТО. Прошел митинг накануне второго тура президентских выборов.

Люди принесли с собой флаги Румынии и Евросоюза и скандировали: "Долой коммунизм!", "Свободу" и "Европа". Среди участников митинга была также общественные деятели, активисты и небезразличные граждане. 

Молодежь выразила опасения, что в случае победы крайне правого политика Кэлина Джорджеску, который критикует ЕС, им придется уехать из страны. 

"Боюсь, что у меня не будет свободы выражать себя так, как я хочу, или существует вероятность того, что я не смогу продолжить учебу либо покинуть страну", – сказала одна из участниц митинга.

Митинг в Румынии (Фото – ЕРА)
Митинг в Румынии (Фото – ЕРА)
Митинг в Румынии, фото ЕРА
Митинг в Румынии, фото ЕРА

Румынская актриса Оана Пелля вышла на сцену и заявила, что у румын есть только один путь: путь к свободе, "чтобы не пришлось провести отпуск [в России] в Санкт-Петербурге". 

Небольшой митинг из около 70 румын состоялся и в Брюсселе возле посольства Румынии. Студенты и сотрудники европейских вузов скандировали: "Мы хотим в ЕС, а не в СССР", "Не забывайте Румынию, Европа — ваш дом". 

Многие из них выразили недовольство кандидатурой Кэлина Джорджеску, сославшись, среди прочего, на кампанию, поддерживаемую Россией. 

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