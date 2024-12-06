В Румынии прошел проевропейский митинг перед вторым туром выборов президента – видео
Вечером 5 декабря в столице Румынии Бухаресте прошел проевропейский митинг под названием "Надежды Румынии". Об этом сообщают Радио Свобода Румыния и Digi24.
Около 2500 человек собрались на Университетской площади в 20:00, а закончился митинг в 23:00. Его цель – оставить Румынию членом Евросоюза и НАТО. Прошел митинг накануне второго тура президентских выборов.
Люди принесли с собой флаги Румынии и Евросоюза и скандировали: "Долой коммунизм!", "Свободу" и "Европа". Среди участников митинга была также общественные деятели, активисты и небезразличные граждане.
Молодежь выразила опасения, что в случае победы крайне правого политика Кэлина Джорджеску, который критикует ЕС, им придется уехать из страны.
"Боюсь, что у меня не будет свободы выражать себя так, как я хочу, или существует вероятность того, что я не смогу продолжить учебу либо покинуть страну", – сказала одна из участниц митинга.
Румынская актриса Оана Пелля вышла на сцену и заявила, что у румын есть только один путь: путь к свободе, "чтобы не пришлось провести отпуск [в России] в Санкт-Петербурге".
Небольшой митинг из около 70 румын состоялся и в Брюсселе возле посольства Румынии. Студенты и сотрудники европейских вузов скандировали: "Мы хотим в ЕС, а не в СССР", "Не забывайте Румынию, Европа — ваш дом".
Многие из них выразили недовольство кандидатурой Кэлина Джорджеску, сославшись, среди прочего, на кампанию, поддерживаемую Россией.
- 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.
- Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).
- 28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.
- В тот же день Конституционный суд обязал ЦИК пересчитать голоса.
- 2 декабря суд Румынии признал действительным первый тур выборов президента.