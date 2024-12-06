В Румынии прошел проевропейский митинг перед вторым туром выборов президента – видео

Жители Румынии говорят, что могут покинуть страну в случае победы пророссийского кандидата

Митинг в Румынии (Фото – ЕРА)

Вечером 5 декабря в столице Румынии Бухаресте прошел проевропейский митинг под названием "Надежды Румынии". Об этом сообщают Радио Свобода Румыния и Digi24.

Около 2500 человек собрались на Университетской площади в 20:00, а закончился митинг в 23:00. Его цель – оставить Румынию членом Евросоюза и НАТО. Прошел митинг накануне второго тура президентских выборов.

Люди принесли с собой флаги Румынии и Евросоюза и скандировали: "Долой коммунизм!", "Свободу" и "Европа". Среди участников митинга была также общественные деятели, активисты и небезразличные граждане.

Молодежь выразила опасения, что в случае победы крайне правого политика Кэлина Джорджеску, который критикует ЕС, им придется уехать из страны.

"Боюсь, что у меня не будет свободы выражать себя так, как я хочу, или существует вероятность того, что я не смогу продолжить учебу либо покинуть страну", – сказала одна из участниц митинга.

Митинг в Румынии (Фото – ЕРА)

Митинг в Румынии, фото ЕРА

Румынская актриса Оана Пелля вышла на сцену и заявила, что у румын есть только один путь: путь к свободе, "чтобы не пришлось провести отпуск [в России] в Санкт-Петербурге".

Небольшой митинг из около 70 румын состоялся и в Брюсселе возле посольства Румынии. Студенты и сотрудники европейских вузов скандировали: "Мы хотим в ЕС, а не в СССР", "Не забывайте Румынию, Европа — ваш дом".

Многие из них выразили недовольство кандидатурой Кэлина Джорджеску, сославшись, среди прочего, на кампанию, поддерживаемую Россией.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).

28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.

В тот же день Конституционный суд обязал ЦИК пересчитать голоса.

2 декабря суд Румынии признал действительным первый тур выборов президента.