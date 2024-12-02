Суд Румынии признал действительным первый тур выборов президента

Мариан Енаке (Фото: Robert Ghement/EPA)

В понедельник, 2 декабря, Конституционный суд Румынии признал действительным первый тур президентских выборов, состоявшихся 24 ноября. Об этом сообщил президент суда Мариан Енаке, передает местное медиа Digi24.

Он заявил, что это означает, что второй тур, как и планировалось, состоится 8 декабря. В нем примут участие ультраправый политик Кэлин Джорджеску и либеральный проевропейский кандидат Елена Ласкони.

Енаке добавил, что суд единогласно отклонил жалобу Тергеша как необоснованную и подтвердил результаты первого тура выборов президента.

"Даже если некоторые разногласия между кандидатами были обнаружены, но они не являются результатом мошенничества, которое может изменить результат, они только считаются возможными существенными ошибками при подсчете поданных голосов, не имеющих значения для определения результатов", — подчеркнул судья.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).

28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.

В тот же день Конституционный суд обязал ЦИК перечислить голоса.