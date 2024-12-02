Суд Румунії визнав дійсним перший тур виборів президента

Маріан Енаке (Фото: Robert Ghement / EPA)

У понеділок, 2 грудня, Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів, які відбулися 24 листопада. Про це повідомив президент суду Маріан Енаке, передає місцеве медіа Digi24.

Він заявив: це означає, що другий тур, як і планувалося, відбудеться 8 грудня. У ньому візьмуть участь ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Енаке додав, що суд одноголосно відхилив скаргу Тергеша як необґрунтовану й підтвердив результати першого туру виборів президента.

"Навіть якщо деякі розбіжності між кандидатами були виявлені, але вони не є результатом шахрайства, яке може змінити результат, вони лише вважаються можливими суттєвими помилками під час підрахунку поданих голосів, які не мають значення для визначення результатів", – наголосив суддя.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та Ласконі (19,17%).

28 листопада стало відомо, що двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити про скасування результатів першого туру.

Того самого дня Конституційний суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси.