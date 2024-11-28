Вибори президента Румунії. Конституційний суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси

Перерахунок голосів має бути завершений до 14:00 29 листопада

Вибори в Румунії (Фото: Robert Ghement/EPA)

У четвер, 28 листопада, Конституційний суд ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії з вимогою перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені першого туру президентських виборів. Про це повідомила пресслужба Конституційного суду.

У повідомленні йдеться, що суд розглянув скаргу кандидата у президенти Крістіана Тергеша й ухвалив рішення провести повторну перевірку та перерахунок усіх бюлетенів, включаючи дійсні та недійсні голоси на виборах на посаду президента Румунії 24 листопада.

Перерахунок має бути завершений до 14:00 29 листопада, після чого судді знову зберуться для аналізу поданої скарги.

Тергеш поскаржився на порушення виборчих правил під час агітації за проєвропейську кандидатку Єлену Ласконі, яка вийшла до другого туру. Він стверджував, що деякі політики проводили кампанію на її підтримку, коли виборчі дільниці в західній півкулі ще працювали.

Водночас на тому ж засіданні суд відхилив скаргу кандидата Себастьяна Попеску щодо фальсифікації з боку переможця першого туру виборів Келіна Джорджеску.

Попеску вимагав визнати результати недійсними, звинувачуючи Джеорджеску в нечесній перемозі. За його словами, ультраправий політик "порушив правила фінансування виборчої кампанії, приховав джерела коштів і використав TikTok для маніпулювання громадською думкою".

Згідно з румунським законодавством, у разі анулювання результатів виборів Конституційним судом, повторне голосування відбудеться через два тижні після ухвалення такого рішення.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли Джеорджеску (22,95%) та Ласконі (19,17%).

28 листопада стало відомо, що двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити про скасування результатів першого туру.