Выборы президента Румынии. Конституционный суд обязал ЦИК перечислить голоса

Выборы в Румынии (Фото: Robert Ghement/EPA)

В четверг, 28 ноября, Конституционный суд принял решение обратиться в Центральную избирательную комиссию с требованием пересчитать все действительные и недействительные бюллетени первого тура президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда.

В сообщении говорится, что суд рассмотрел жалобу кандидата в президенты Кристиана Тергеша и принял решение провести повторную проверку и перерасчет всех бюллетеней, включая действительные и недействительные голоса на выборах на пост президента Румынии 24 ноября.

Пересчет должен быть завершен до 14:00 29 ноября, после чего судьи снова соберутся для анализа поданной жалобы.

Тергеш пожаловался на нарушение избирательных правил во время агитации за проевропейского кандидата Елену Ласкони, вышедшую во второй тур. Он утверждал, что некоторые политики проводили кампанию в ее поддержку, когда избирательные участки в западном полушарии еще работали.

В то же время, на том же заседании суд отклонил жалобу кандидата Себастьяна Попеску о фальсификации со стороны победителя первого тура выборов Келина Джорджеску.

Попеску потребовал признать результаты недействительными, обвиняя Джеорджеску в нечестной победе. По его словам, ультраправый политик "нарушил правила финансирования избирательной кампании, скрыл источники средств и использовал TikTok для манипулирования общественным мнением".

Согласно с румынским законодательством, в случае аннулирования результатов выборов Конституционным судом, повторное голосование состоится через две недели после принятия такого решения.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Джеорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).

28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.