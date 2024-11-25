Чолаку покидает пост лидера Социал-демократической партии после поражения на выборах

Марчел Чолаку стал первым лидером социал-демократов, не попавшим во второй тур президентских выборов

Марчел Чолаку (Фото: Bogdan Cristel/EPA)

Действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подал заявление об отставке с поста лидера Социал-демократической партии после того, как не смог выйти во второй тур президентских выборов и финишировал третьим. Об этом сообщило местное медиа HotNews.

В понедельник, 25 ноября, Чолаку объявил в штаб-квартире партии, что в воскресенье вечером он подал генеральному секретарю заявление об отставке.

В материале говорится, что он стал первым лидером социал-демократов, не попавшим во второй тур президентских выборов. По результатам подсчета более 99% голосов, он занял в первом туре третье место, набрав 19,5%. Это самый низкий результат, который когда-либо получал на выборах кандидат от Социал-демократической партии.

В то же время Чолаку пообещал, что останется в должности премьера, которую он занимает с июня 2023 года.

"Я останусь со своими коллегами до воскресных выборов. Сегодня в 17:00 я созвал Национальный политсовет. После этого мы сообщим решение, которое примем. Я твердо уверен, что в следующий период мы также разработаем календарь внутрипартийных выборов", – сказал Чолаку.

Он добавил, что не будет выдвигать свою кандидатуру ни на одну должность. Также он поздравил политиков, прошедших во второй тур.

"Социал-демократическая партия не будет подавать апелляцию, даже если разница будет очень незначительной. Правила демократии и важность второго тура превышают наши интересы", — подчеркнул Чолаку.

На вопрос о том, кто возглавит партию, Чолаку ответил: "коллега". Мужчину избрали главой партии на съезде в августе 2020 года. Первоначально он был временным лидером после того, как Виорика Денчиле была отстранена от руководства.

24 ноября в Румынии прошел первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли румынский националист Келин Джеорджеску (22,95%) и кандидат-реформатор Елена Ласкони (19,17%). Чолаку отстал на 0,02% голосов, получив 19,15%.