Прем’єр Румунії подав у відставку з поста лідера керівної партії після поразки на виборах

Марчел Чолаку став першим лідером соціал-демократів, який не потрапив до другого туру президентських виборів

Марчел Чолаку (Фото: Bogdan Cristel/EPA)

Чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста лідера Соціал-демократичної партії після того, як не зміг вийти до другого туру президентських виборів та фінішував третім. Про це повідомило місцеве медіа HotNews.

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У понеділок, 25 листопада, Чолаку оголосив у штаб-квартирі партії, що в неділю ввечері він подав генеральному секретарю заяву про відставку.

У матеріалі йдеться, що він став першим лідером соціал-демократів, який не потрапив до другого туру президентських виборів. За підрахунками понад 99% голосів, він посів у першому турі третє місце, набравши 19,5%. Це найнижчий результат, який будь-коли отримував на виборах кандидат від Соціал-демократичної партії.

Водночас Чолаку пообіцяв, що залишиться на посаді прем’єра, яку обіймає з червня 2023 року.

"Я залишуся зі своїми колегами до недільних виборів. Сьогодні о 17:00 я скликав Національну політраду. Після цього ми повідомимо рішення, яке ухвалимо. Я твердо впевнений, що в наступний період ми також розробимо календар внутрішньопартійних виборів", – сказав Чолаку.

Він додав, що не буде висувати свою кандидатуру на жодну посаду. Також він привітав політиків, які пройшли до другого туру.

"Соціал-демократична партія не подаватиме апеляцій, навіть якщо різниця буде дуже незначною. Правила демократії та важливість другого туру перевищують наші інтереси", – наголосив Чолаку.

На запитання щодо того, хто очолить партію, Чолаку відповів: "колега". Чолаку обрали очільником партії на з'їзді в серпні 2020 року. Спочатку він був тимчасовим лідером після того, як Віоріка Денчіле була усунута від керівництва.

24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли румунський націоналіст Келін Джеорджеску (22,95%) та кандидатка-реформаторка Єлена Ласконі (19,17%). Чолаку відстав на 0,02% голосів, отримавши 19,15%.