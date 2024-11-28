Двое кандидатов в президенты Румынии просят суд отменить результаты первого тура выборов

Конституционный суд Румынии (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea)

Двое кандидатов в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура выборов. Об этом пишет Digi24.

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Инициаторами обращений стали кандидаты Себастьян Попеску и Кристиан Тергеш. Суд должен рассмотреть их ходатайства 28 ноября в 11:00.

Попеску требует признать результаты первого тура недействительными, обвиняя ультраправого кандидата Келина Джеорджеску в нечестной победе. По его словам, ультраправый политик "нарушил правила финансирования избирательной кампании, скрыл источники средств и использовал TikTok для манипулирования общественным мнением".

Попеску предполагает, что такая активность могла быть поддержана из-за границы, в частности через китайский офис TikTok, что, по его мнению, направлено на дестабилизацию ситуации в Румынии.

Тергеш, со своей стороны, жалуется на нарушение избирательных правил во время агитации за проевропейскую кандидатку Елену Ласкони, которая вышла во второй тур. Он утверждает, что некоторые политики проводили кампанию в ее поддержку, когда избирательные участки в западном полушарии еще работали.

Тергеш также поднимает вопрос проверки 200 000 бюллетеней, признанных недействительными, поскольку это могло повлиять на результат борьбы за место во втором туре между Ласкони и премьером Румынии Марчелом Чолаку, который подал в отставку после поражения.

Согласно румынскому законодательству, в случае аннулирования результатов выборов Конституционным судом, повторное голосование состоится через две недели после принятия такого решения.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли румынский националист Келин Джеорджеску (22,95%) и кандидат-реформатор Елена Ласкони (19,17%). Чолаку отстал на 0,02% голосов, получив 19,15%.

25 ноября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подал заявление об отставке с поста лидера Социал-демократической партии после того, как не смог выйти во второй тур президентских выборов и финишировал третьим.