Двоє кандидатів у президенти Румунії просять суд скасувати результати першого туру виборів

Конституційний суд Румунії (Фото: Inquam Photos / Octav Ganea)

Двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити про скасування результатів першого туру виборів. Про це пише Digi24.

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Ініціаторами звернень стали кандидати Себастьян Попеску та Крістіан Тергеш. Суд має розглянути їхні клопотання 28 листопада об 11:00.

Попеску вимагає визнати результати першого туру недійсними, звинувачуючи ультраправого кандидата Келіна Джеорджеску в нечесній перемозі. За його словами, ультраправий політик "порушив правила фінансування виборчої кампанії, приховав джерела коштів і використав TikTok для маніпулювання громадською думкою".

Попеску припускає, що така активність могла бути підтримана з-за кордону, зокрема через китайський офіс TikTok, що, на його думку, спрямовано на дестабілізацію ситуації в Румунії.

Тергеш, зі свого боку, скаржиться на порушення виборчих правил під час агітації за проєвропейську кандидатку Елену Ласконі, яка вийшла у другий тур. Він стверджує, що деякі політики проводили кампанію на її підтримку, коли виборчі дільниці в західній півкулі ще працювали.

Тергеш також порушує питання перевірки 200 000 бюлетенів, які були визнані недійсними, оскільки це могло вплинути на результат боротьби за місце у другому турі між Ласконі та прем'єром Румунії Марчелом Чолаку, який подав у відставку після поразки.

Згідно з румунським законодавством, у разі анулювання результатів виборів Конституційним судом, повторне голосування відбудеться через два тижні після ухвалення такого рішення.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли румунський націоналіст Келін Джеорджеску (22,95%) та кандидатка-реформаторка Єлена Ласконі (19,17%). Чолаку відстав на 0,02% голосів, отримавши 19,15%.

25 листопада прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста лідера Соціал-демократичної партії після того, як не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім.