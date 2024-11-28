Двоє кандидатів у президенти Румунії просять суд скасувати результати першого туру виборів
Двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити про скасування результатів першого туру виборів. Про це пише Digi24.
Ініціаторами звернень стали кандидати Себастьян Попеску та Крістіан Тергеш. Суд має розглянути їхні клопотання 28 листопада об 11:00.
Попеску вимагає визнати результати першого туру недійсними, звинувачуючи ультраправого кандидата Келіна Джеорджеску в нечесній перемозі. За його словами, ультраправий політик "порушив правила фінансування виборчої кампанії, приховав джерела коштів і використав TikTok для маніпулювання громадською думкою".
Попеску припускає, що така активність могла бути підтримана з-за кордону, зокрема через китайський офіс TikTok, що, на його думку, спрямовано на дестабілізацію ситуації в Румунії.
Тергеш, зі свого боку, скаржиться на порушення виборчих правил під час агітації за проєвропейську кандидатку Елену Ласконі, яка вийшла у другий тур. Він стверджує, що деякі політики проводили кампанію на її підтримку, коли виборчі дільниці в західній півкулі ще працювали.
Тергеш також порушує питання перевірки 200 000 бюлетенів, які були визнані недійсними, оскільки це могло вплинути на результат боротьби за місце у другому турі між Ласконі та прем'єром Румунії Марчелом Чолаку, який подав у відставку після поразки.
Згідно з румунським законодавством, у разі анулювання результатів виборів Конституційним судом, повторне голосування відбудеться через два тижні після ухвалення такого рішення.
- 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.
- У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли румунський націоналіст Келін Джеорджеску (22,95%) та кандидатка-реформаторка Єлена Ласконі (19,17%). Чолаку відстав на 0,02% голосів, отримавши 19,15%.
- 25 листопада прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста лідера Соціал-демократичної партії після того, як не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім.