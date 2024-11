У Румунії молодь протестувала проти перемоги ультраправого кандидата у президенти – відео

У низці румунських міст протягом 26 листопада тисячі молодих людей виходили на протести проти перемоги в першому турі президентських виборів ультраправого незалежного кандидата Келіна Джорджеску. Про це пише Digi24.

Протести відбулися в Бухаресті, Тімішоарі, Яссах, Брашові та Сібіу. Люди тримали в руках плакати з написами "Ми не повторюємо історію. Ми хочемо демократії", "Ми за НАТО".

Протестувальники вигукували гасла, зокрема: "Молодь хором кричить тобі: не голосуй за диктатора" та "Країна, як на вулиці, не може бути легіонерською". Останнє є відсиланням до історії ультранаціоналістичного руху, що існував у Румунії після Першої світової війни та в роки Другої світової.

"Я не можу погодитися з тим, що мене чи моїх майбутніх дітей очолять фашисти", – сказала одна з протестувальниць.

Вона зазначила, що румуни ще мають можливість обрати демократичний шлях на парламентських виборах 1 грудня та під час другого туру президентських виборів 8 грудня.

Інший протестувальник підтримав її, сказавши, що "зараз наша демократія перебуває в нестабільній ситуації, і я твердо вірю, що ми, молоде покоління, можемо запобігти майбутній катастрофі, яка може статися в другому турі".

The protests have begun in Romania, led by young people who do not want a government tied to a country that exports war and terror. We support these protests and urge everyone to oppose the right wing pro-Kremlin candidate in the second round of voting. https://t.co/nM8HW0yvjz