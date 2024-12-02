На виборах до парламенту Румунії ліві випереджають ультраправих

За словами політолога, попередні підрахунки вказують на "роздроблений політичний спектр" з 1990 року

Вибори у Румунії (Фото: ЕРА)

Правляча партія Соціал-демократів (СДП) на парламентських виборах у Румунії набрала більше голосів, ніж правий Альянс за об'єднання румунів. Про це повідомляє Reuters.

На ранок 2 грудня підраховано 90% голосів. Згідно з обробленими даними, попередні результати такі:

→ СДП – 23,9%;

→ Альянс за об'єднання румунів – 17,9%;

→ центристська опозиційна партія Ласконі Союз порятунку Румунії (USR) – 11,1%;

→ коаліція лібералів – 14,6%;

→ ультраправі угруповання SOS та POT набрали 7,2% та 5,8%;

→ етнічна угорська партія UDMR одержала 7%.

Як зазначив професор політології в Університеті Бабеша-Бойяї Серджіу Міскою, СДП, ймовірно, відіграватиме центральну роль у переговорах коаліції.

Водночас він сказав, що результати голосування вказують на "найбільш роздроблений політичний спектр з 1990 року". За словами політолога, це відбиває процес поглиблення соціального розшарування в Румунії.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та Ласконі (19,17%).

28 листопада стало відомо, що двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити щодо скасування результатів першого туру.

Того самого дня Конституційний суд зобов'язав ЦВК перерахувати голоси.

Вибори до парламенту Румунії розпочалися 1 грудня. Громадяни мають обрати представників до Палати депутатів та Сенату.