На виборах до парламенту Румунії ліві випереджають ультраправих
Правляча партія Соціал-демократів (СДП) на парламентських виборах у Румунії набрала більше голосів, ніж правий Альянс за об'єднання румунів. Про це повідомляє Reuters.
На ранок 2 грудня підраховано 90% голосів. Згідно з обробленими даними, попередні результати такі:
→ СДП – 23,9%;
→ Альянс за об'єднання румунів – 17,9%;
→ центристська опозиційна партія Ласконі Союз порятунку Румунії (USR) – 11,1%;
→ коаліція лібералів – 14,6%;
→ ультраправі угруповання SOS та POT набрали 7,2% та 5,8%;
→ етнічна угорська партія UDMR одержала 7%.
Як зазначив професор політології в Університеті Бабеша-Бойяї Серджіу Міскою, СДП, ймовірно, відіграватиме центральну роль у переговорах коаліції.
Водночас він сказав, що результати голосування вказують на "найбільш роздроблений політичний спектр з 1990 року". За словами політолога, це відбиває процес поглиблення соціального розшарування в Румунії.
- 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.
- У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та Ласконі (19,17%).
- 28 листопада стало відомо, що двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити щодо скасування результатів першого туру.
- Того самого дня Конституційний суд зобов'язав ЦВК перерахувати голоси.
- Вибори до парламенту Румунії розпочалися 1 грудня. Громадяни мають обрати представників до Палати депутатів та Сенату.