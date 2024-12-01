У Румунії після президентських виборів стартували парламентські

Виборча система пропорційна: партії проходять із 5% голосів, об’єднання — від 8% до 10%, залежно від кількості партій

Ультраправий Келін Джеорджеску на виборчій дільниці (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

У Румунії 1 грудня відбуваються парламентські вибори, під час яких громадяни обиратимуть представників до Палати депутатів і Сенату. Про це пише Romanian Journal.

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"Це дуже важливе голосування, оскільки у парламенті голосують за закони Румунії, голосують за уряд. Дуже важливо знати, як позиціювати себе, коли ми приходимо голосувати", – сказав президент Румунії Клаус Йоганніс на одній з виборчих дільниць.

У виборах беруть участь 39 партій і 19 організацій меншин. Найбільше кандидатів висунули Соціал-демократична партія (PSD) та S.O.S. Romania — по 636, Національна ліберальна партія (PNL) — 630, Альянс за об’єднання румунів (AUR) — 621, Forța Dreptei — 619, Демократичний союз угорців Румунії (UDMR) — 596, Союз порятунку Румунії (USR) — 589.

Виборча система пропорційна: партії проходять із 5% голосів, об’єднання — від 8% до 10%, залежно від кількості партій.

За кілька днів після перемоги ультраправого політика Келіна Джеорджеску в першому турі президентських виборів, нові опитування громадської думки показали, що ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR) трохи випереджає керівну партію соціал-демократів, вказує Reuters.

Перемога ультраправих партій на парламентських виборах, після кампанії, зосередженої на питаннях бюджету та зростанні вартості життя, може змінити прозахідний курс Румунії та ослабити підтримку України, зазначають експерти.

"Люди, які безтурботно проголосували за Джеорджеску, не усвідомлюють, що йдеться, по суті, про повну зміну траєкторії", – сказав політолог Крістіан Пірвулеску.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та Ласконі (19,17%).

28 листопада стало відомо, що двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити про скасування результатів першого туру.

Того самого дня Конституційний суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси.