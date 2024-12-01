В Румынии после президентских выборов стартовали парламентские

Избирательная система пропорциональна: партии проходят с 5% голосов, объединение – от 8% до 10%, в зависимости от количества партий

Ультраправый Келин Джеорджеску на избирательном участке (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

В Румынии 1 декабря проходят парламентские выборы, во время которых граждане будут выбирать представителей в Палату депутатов и Сенат. Об этом пишет Romanian Journal.

"Это очень важное голосование, поскольку в парламенте голосуют за законы Румынии, голосуют за правительство. Очень важно знать, как позиционировать себя, когда мы приходим голосовать", – сказал президент Румынии Клаус Иоганнис на одном из избирательных участков.

В выборах участвуют 39 партий и 19 организаций меньшинств. Больше всего кандидатов выдвинули Социал-демократическая партия (PSD) и SOS Romania – по 636, Национальная либеральная партия (PNL) – 630, Альянс за объединение румын (AUR) – 621, Forța Dreptei – 619, Демократический союз венгров Румынии – 596, Союз спасения Румынии (USR) – 589.

Избирательная система пропорциональна: партии проходят с 5% голосов, объединение – от 8% до 10%, в зависимости от количества партий.

Через несколько дней после победы ультраправого политика Келина Джеорджеску в первом туре президентских выборов новые опросы общественного мнения показали, что ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) немного опережает руководящую партию социал-демократов, указывает Reuters.

Победа ультраправых партий на парламентских выборах после кампании, сосредоточенной на вопросах бюджета и росте стоимости жизни, может изменить прозападный курс Румынии и ослабить поддержку Украины, отмечают эксперты.

"Люди, беззаботно проголосовавшие за Джеорджеску, не осознают, что речь идет, по сути, о полной смене траектории", – сказал политолог Кристиан Пирвулеску.

24 ноября 2024 г. в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).

28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.

В тот же день Конституционный суд обязал ЦИК перечислить голоса.