Высший суд Румынии перенес заседание об отмене первого тура выборов президента

Заседание перенесли на понедельник, 2 декабря, оно должно состояться в 17:00

Конституционный суд Румынии (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea)

Конституционный суд Румынии не будет рассматривать вопрос утверждения результатов первого тура президентских выборов 29 ноября, заседание перенесли на следующую неделю. Об этом сообщает G4 Media.

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Заседание перенесли на понедельник, 2 декабря, оно должно состояться в 17:00.

Такое решение было принято после доверенности суда 28 ноября провести повторный подсчет всех голосов.

Накануне Высший совет обороны Румынии заявил, что у него есть доказательства вмешательства в выборы, указав на действия со стороны враждебных сил, таких как Россия. По их словам, платформа TikTok способствовала одному из кандидатов, уделяя ему больше внимания, чем другим, и не заставляла обозначать контент как политический. TikTok отверг эти обвинения, отрицая предвзятость или любое вмешательство в избирательный процесс.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).

28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.

В тот же день Конституционный суд обязал ЦИК пересчитать голоса.